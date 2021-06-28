РИАМО - 28 июн. Жители столицы могут проверить QR-коды для посещения общепита и массовых мероприятий с помощью ряда мобильных городских приложений, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

С понедельника посещение кафе и ресторанов, а также мероприятий численностью более 500 человек в Москве возможно только при наличии QR-кода. Он подтверждает вакцинацию от коронавируса, факт перенесенного заболевания или наличие действительного отрицательного теста ПЦР.

Проверить код можно будет при помощи приложений «Московский транспорт», «Помощник Москвы» и «Метро Москвы».

В приложении «Московский транспорт» нужно открыть меню и выбрать пункт «Проверка цифрового сертификата (QR-кода)». Далее нужно отсканировать код камерой смартфона, при этом авторизовываться необязательно.

В приложении «Помощник Москвы» нужно авторизоваться, после чего перейти в раздел «Нарушения» и нажать на красный значок с изображением фотоаппарата. Во вкладке «Фиксация» далее выбрать «Проверка цифрового сертификата (QR-кода)» и отсканировать код камерой гаджета.

В ближайшее время функция будет доступна также и в приложении «Метро Москвы».

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Текстовая трансляция

28 ИЮНЯ

- В Москве вновь закончилась вакцина от Covid‑19 «КовиВак». В ближайшее время ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.

- За сутки в России зарегистрировали 21 650 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2722 больных. В Москве - 7 246.

- В Москве начались проверки QR‑кодов у посетителей кафе и ресторанов. Горожанам нужно предъявить QR-код и документ, удостоверяющий личность, на входе в заведение или на мероприятие.

- Горожане смогут проверить QR‑коды в приложениях «Московский транспорт» и «Помощник Москвы». Данная функция скоро заработает в приложении «Метро Москвы».

- Столичные кафе с понедельника смогут посещать только привитые от Covid‑19 и переболевшие. Вход в кафе и рестораны будет организован с помощью специального QR‑кода.