РИАМО - 28 июн. В Москве в понедельник прогнозируется сильный ливень и выпадение крупного града — до 6 см в диаметре, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода в Москве 28 июня: сильный ливень (местами до 50 мм и 70% месячной нормы — вероятны подтопления), гроза, шквал, град диаметром до 3-6 см, тепло. Очень опасно, берегите себя!» — написал Тишковец в своем Instagram.

Ранее синоптики сообщили, что на текущей неделе температура воздуха в Московском регионе заметно снизится и составит 23-26 градусов. При этом пройдут мощные ливни с грозами.

В столице и области из-за сильной жары действует «оранжевый» уровень опасности погоды до полудня 29 июня.

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