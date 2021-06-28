РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. За минувшую неделю в городском округе Люберцы было зарегистрировано более 2 тыс. обращений в полицию от жителей, сообщил на оперативном совещании в администрации муниципалитета заместитель начальника МУ МВД России «Люберецкое» Максим Фоменко.

«Зарегистрировано 2 067 обращений, из них 235 происшествий, 29 преступлений: 1 убийство, 1 тяжкий вред здоровью, 1 изнасилование, 1 грабеж, 8 краж, 4 факта мошенничества и 6 фактов изъятия наркотических веществ», - сказал Фоменко.

Он добавил, что на территории обслуживания Люберецкой ГИБДД произошло 134 ДТП. В них пострадали 8 человек, погибших нет.