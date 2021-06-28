РИАМО - 28 июн. В понедельник ночью в аварии с участием грузовика и нелегального такси на 25 км Киевского шоссе в новой Москве погибла пассажирка 1988 г.р. и сильно пострадал ее ребенок, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Установлено, что таксист управлял легковой машиной без водительского удостоверения, свидетельства о регистрации и разрешения на работу такси. Во второй полосе движения он не учел дистанцию и врезался сзади в КамАЗ 6520-43. Женщина, которая сидела спереди, от полученных травм скончалась на месте.

Ребенок сидел за ней, пристегнутый в детском кресле. Его без сознания госпитализировали с сочетанной закрытой черепно-мозговой травмой, переломом свода черепа, ушибом головного мозга тяжелой степени, травматическим субарахноидальным кровоизлиянием, отеком головного мозга, травмой груди.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил движения, повлекшее гибель людей). Водитель задержан.