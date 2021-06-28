РИАМО - 28 июн. Полицейские задержали в д. Медвежьи Озера подмосковного городского округа Щелково 27-летнего москвича, который занимался сбытом марихуаны и мефедрона через интернет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

При себе у мужчины оперативники обнаружили сверток с марихуаной.

«В ходе осмотра квартиры задержанного обнаружено и изъято 35 пакетов с порошком общим весом более полукилограмма, а также электронные весы и упаковочные материалы», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Исследование показало, что вещество оказалось мефедроном общей массой более 200 г. Мужчина пояснил, что он фасовал наркотики и продавал через закладки в даркнете.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.