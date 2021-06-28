РИАМО - 28 июн. Библиотеки и культурные центры столицы подготовили онлайн-мероприятия о сериалах, подростковой литературе и многом другом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Зрителей ждут видеолекции по истории, живописи и кино, встречи с известными писателями и онлайн-читки популярных произведений.

С соцреализмом в живописи познакомит Дом культуры «Стимул». Онлайн-выставка пройдет с 1 по 15 июля на его официальном сайте.

1 июля детская библиотека № 266 имени К.И. Чуковского запускает книжный челлендж «Эта книга мне понравилась». К 117-летию со дня рождения поэта Пабло Неруды библиотека № 62 проведет онлайн-фестиваль. С 7 по 12 июля в соцсетях библиотеки расскажут о жизни и творчестве поэта.

Онлайн-встреча с историком Антоном Кочневым о прошлом и достопримечательностях Екатеринбурга состоится 14 июля в 19:00 в аккаунте библиотеки № 214 имени Ю.А. Гагарина в Facebook.

Принять участие во всех мероприятиях можно бесплатно.