РИАМО - 28 июн. С 28 июня по 2 июля на страницах городских парков в социальных сетях пройдут лекции и экскурсии в онлайн-формате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Все желающие смогут узнать о полезных свойствах трав, познакомиться с дворянским этикетом, заглянуть в этнографическую деревню и увидеть оригинальные линогравюры.

Лианозовский парк предлагает послушать стихотворения Александра Пушкина в честь 222-летия поэта. Новый видеоролик опубликуют 28 июня в 17:00. Лекцию о скульптурах большого розария проведут 28 июня в 14:00 на страницах парка «Сокольники». 28 июня в 11:00 парк «Ходынское поле» приглашает на лекцию по английскому языку.

Кроме того, музей-заповедник «Коломенское» проведет онлайн-экскурсию о соколиной охоте 29 июня в 16:00. Подписчики музея-заповедника «Царицыно» посетят онлайн-экскурсию по саду лекарственных растений 2 июля в 17:00.