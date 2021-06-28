РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий 30 июня в 18:00 ответит на вопросы жителей в рамках онлайн-встречи.

«В среду, 30 июня, проведу очередную встречу с жителями городского округа Люберцы. Из-за ухудшения ситуации, связанной с распространением Covid-19, она пройдет в режиме онлайн», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На встрече обсудят вопросы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, работу общественного транспорта, а также ряд других наиболее актуальных тем.

Вопросы можно отправлять на электронную почту: vstrechaglavy@yandex.ru, а также озвучить по телефону прямого эфира: 8(800)600-21-85.

Трансляцию проведут в аккаунте Ружицкого в сети Instagram и на странице «ВКонтакте».