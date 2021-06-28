РИАМО - 28 июн. На текущей неделе температура воздуха в Московском регионе заметно снизится и составит 23-26 градусов, не исключены интенсивные дожди и грозы, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Уже сегодня в Московском регионе произойдет смена воздушных масс. В понедельник в регионе температура понизится до 30 градусов, а уже во вторник, среду, четверг и пятницу температура будет держаться в пределах 23-26 градусов», — сказал Синенков.

Он добавил, что также на этой неделе прогнозируют интенсивные ливни и местами даже град.

«Оранжевый» уровень опасности погоды действует в Московском регионе до 12:00 29 июня из-за сильной жары.

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