РИАМО - 28 июн. В понедельник на территории Москвы и Московской области может выпасть от 10 до 15 мм осадков, что составляет почти 18% от месячной нормы, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Месячная норма осадков для июня составляет 75 мм.
Он отметил, что такое количество осадков выпадет в очень короткий промежуток времени.
В понедельник в столице и области прогнозируются грозовые ливни и сильный ветер с порывами до 25 м/с. Температура воздуха днем составит до 32 градусов.
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