РИАМО - 28 июн. В понедельник на территории Москвы и Московской области может выпасть от 10 до 15 мм осадков, что составляет почти 18% от месячной нормы, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Месячная норма осадков для июня составляет 75 мм.

«Сегодня дожди могут быть очень интенсивными, некоторые дороги и улицы могут быть покрыты слоем воды. Кроме того, в Московской области местами возможен град. В целом, сегодня может выпасть 10-15 мм осадков», — сказал Синенков.

Он отметил, что такое количество осадков выпадет в очень короткий промежуток времени.

В понедельник в столице и области прогнозируются грозовые ливни и сильный ветер с порывами до 25 м/с. Температура воздуха днем составит до 32 градусов.

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