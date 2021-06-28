РИАМО - 28 июн. Несмотря на то, что летом похудеть легче из-за повышения физической активности и снижения аппетита, помешать сбросу веса могут газированные напитки, мороженое и чрезмерное употребление фруктов, сообщила РИАМО врач-эндокринолог, диетолог клиники «СМ-Доктор», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

«Прохладительные напитки — газировки, энергетики, освежающие чаи и даже квас. Это еда с достаточно высоким количеством калорий и простых углеводов. Но мы не воспринимаем сладкий напиток как прием пищи. При употреблении таких продуктов мы не испытываем сытости, человек хочет есть и потребляет еще больше калорий. Кроме того, сладкие напитки не утоляют жажду, их приходится выпивать гораздо больше, чем нужно для восполнения дефицита жидкости», — сказала Михалева.

Она добавила, что также снижению веса могут помешать свежевыжатые соки. Сок — это раствор фруктозы без клетчатки с достаточно высокой концентрацией сахара. Из-за отсутствия клетчатки практически вся фруктоза усваивается организмом и идет на синтез жира при условии частого потребления таких продуктов.

По словам специалиста, гораздо лучше съесть фрукт целиком. Так организм получит и витамины, и пищевые волокна, а еще потратит энергию на переваривание фрукта.

«Молочные коктейли. Состав коктейлей, которые мы покупаем в магазине или кафе, примерно такой — молоко, мороженое, сахарный сироп с различными вкусами, взбитые сливки. Могут добавляться ароматизаторы, консерванты, стабилизаторы, эмульгаторы. Такая смесь вряд ли поможет сбросить лишние килограммы», — отметила врач.

Чрезмерное количество фруктов также несет больше вреда фигуре. Людям, склонным к набору веса, нужно съедать не более 3-4 среднего размера фруктов в день: это 500-600 г. Сюда же относятся и ягоды. Фрукты — это источник простых сахаров и они могут поспособствовать набору жировой массы.

«Мороженое. Обычно в состав мороженого входит: молоко, сливки, сахар, шоколад и некоторые добавки. Мороженое в небольших количествах — вполне допустимое лакомство, если оно сделано из натуральных ингредиентов, а не заменителей молочного жира. Но если есть его каждый день, это может помешать снизить вес», — резюмировала диетолог.

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