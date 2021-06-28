РИАМО - 28 июн. К работе благотворительного сервиса на портале mos.ru присоединились еще три организации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Один из новых участников сервиса — региональная благотворительная общественная организация «Центр лечебной педагогики». Ежемесячно там занимаются более 400 детей, более трети из них имеют инвалидность. Для подопечных центра проведут развивающие занятия, где они смогут найти новых друзей.

Кроме того, поддержку получат подопечные фонда «Подсолнух», где заботятся о людях с первичным иммунодефицитом и аутоиммунными заболеваниями, а также Международного благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду».

На сегодня жители столицы могут поддержать работу программ 45 фондов.

Всего с октября 2020 года свыше 10,5 тыс. пользователей сделали более 18 тыс. пожертвований в пользу благотворительных организаций, которые объединяет сервис на портале mos.ru. Общий объем собранных средств достиг 5,2 млн рублей.