РИАМО - 28 июн. В жаркий сезон многие хронические заболевания обостряются, это может оказаться очень опасным не только для здоровья, но и для жизни, сообщила РИАМО врач-терапевт, гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Анастасия Атаман.

«Кожные болезни летом — явление частое. В сильную жару потовые и сальные железы начинают работать интенсивнее. Вследствие этого через поры выделяется больше влаги, а также продуктов распада. Они создают благоприятную среду для размножения болезнетворных микроорганизмов, таких как стрептококки, стафилококки и так далее», — сказала Атаман.

По ее словам, любителям полежать на солнце не стоит забывать, что рак кожи выходит на все более лидирующие позиции среди онкологических заболеваний.

«В летний зной очень сильно страдают почки. Это связано с огромным количеством жидкости, которую человек интенсивно употребляет в жаркую погоду. Почки не успевают справляться с такой нагрузкой, что приводит к увеличению объема циркулирующей крови. Такое состояние может вызвать обострение множества хронических болезней», — отметила врач.

Кроме того, в группу риска входят люди с гипертонией, бронхиальной астмой, пневмонией и обструктивным бронхитом. Также в жару сердечно-сосудистая система работает в усиленном режиме.

Терапевт напомнила, что для нормального функционирования организма в сильную жару нужно нормализовать водный баланс. Необходимо выпивать каждый день как минимум 1,5-2 л жидкости.

В ближайшие сутки в столице и области сохранится жаркая погода. В Московском регионе прогнозируется до 32 градусов.«Оранжевый» уровень опасности погоды действует до 12:00 29 июня из-за аномальной жары.

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