РИАМО - 28 июн. 50 нежилых помещений в столице сдадут для бизнеса на льготных условиях, их можно будет использовать для открытия офисов, аптек или магазинов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За первые пять месяцев этого года представители малого и среднего бизнеса взяли в аренду у города на льготных условиях 189 нежилых помещений. Сейчас в аренду предлагается 50 объектов в девяти округах столицы, арендовать помещения на льготных условиях можно будет на 10 лет», — сказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Площадь нежилых помещений составляет от 13 до 439 кв. м. Стоимость годовой аренды варьируется от 1 тыс. рублей за «квадрат» в зависимости от расположения на этажах. Внутри можно открыть офис, магазин, аптеку или другие учреждения. Подробная информация о помещениях доступна на инвестиционном портале Москвы. Торги проведут на площадке «Росэлторг» в онлайн-формате.

Больше всего помещений предприниматели получат в аренду в северной части города. На этой территории будет доступно 15 объектов. Кроме того, по 7 помещений предоставят на юге и востоке столицы.