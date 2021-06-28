РИАМО - 28 июн. Холодные напитки и мороженое в сильную жару могут привести к простуде и ОРЗ, а также дополнительному стрессу в организме человека, сообщила РИАМО врач-терапевт, гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Анастасия Атаман.

«При быстром поедании мороженого в жару происходит резкое охлаждение верхних дыхательных путей, что может привести к простуде и ОРЗ, а резкий перепад температур вызывает дополнительный стресс у организма», — сказала Атаман.

Она отметила, что известны случаи, когда выпитая холодная вода вызывала резкий спазм сосудов и человек умирал. Кроме того, иногда ангина дает осложнения в виде бронхита и пневмонии.

«В процессе поедания мороженого надо следить за собой. Если появились признаки того, что горлу некомфортно, то есть уже переизбыток холода, надо набраться силы воли и просто отказаться от мороженого. С ледяной водой то же самое. Если вы хотите выпить холодный напиток, сначала аккуратно попробуйте воду губами, оцените температуру. Если напиток слишком холодный, советую его нагреть до комфортной температуры», — подчеркнула врач.

Эксперт посоветовала пить во время жары теплый чай, напитки из шиповника и компот из сухофруктов без сахара. Также рекомендуется употреблять ягоды, фрукты и овощи.

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