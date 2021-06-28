РИАМО - 28 июн. В Национальном медико-хирургическом центре имени Н.И. Пирогова начались испытания программного обеспечения, которое может быть использовано для точной диагностики вирусной пневмонии у пациентов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Созданное в технопарке «Модуль» ПО способно самостоятельно распознавать по рентгеновским снимкам патологии легких, в том числе вызванные коронавирусной инфекцией.

Программное обеспечение создал российский разработчик микроэлектроники. Нейросеть с архитектурой U-Net прошла обучение по базам данных Федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна. Данная технология способна за несколько минут выявлять область и степень поражения органов дыхания по рентгеновскому снимку.

При успешном результате испытаний, инновационное ПО смогут использовать в городских медучреждениях. Кроме того, возможно расширение функционала системы для применения технологии в других областях медицины.

Тестирования проходят благодаря проекту Агентства инноваций Москвы. В настоящее время в программе испытаний различных инновационных решений участвуют свыше 130 государственных и коммерческих площадок из 18 отраслей. С 2019 года завершили 79 пилотных тестирования.

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