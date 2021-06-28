РИАМО - 28 июн. В понедельник вечером в Москве ожидаются пробки в 6-7 баллов из 10 возможных, сейчас загруженность дорог составляет 3 балла, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение по направлению в центр затруднено на шоссе Энтузиастов, Рязанском проспекте и Волгоградском проспекте.

Нормально едут Ленинский, Мичуринский и Кутузовский проспекты.

Пробки могут возникать из-за дорожных работ. В настоящий момент они идут на 82-м, 31-м, 53-м км МКАД, Пятницком и Дмитровском шоссе, а также Большом Каменном мосту, Проспекте МИРА, Волоколамском и Варшавском шоссе.

В понедельник в столице прогнозируются грозовые ливни и шквалистый ветер. Температура составит до 32 градусов в дневные часы.