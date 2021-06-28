РИАМО - 28 июн. В Москве до вечера понедельника прогнозируются сильные ливни с грозами и шквалистым ветром, горожанам нужно соблюдать меры безопасности, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.
До конца суток на территории города ожидается дождь, местами сильный, гроза с ливнем и град. При грозе возможно шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с.
Спасатели посоветовали парковать автомобиль вдали от деревьев, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Кроме того, нельзя не укрываться под деревьями во время грозы и оставлять детей на улице одних.
Водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
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