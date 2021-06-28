РИАМО - 28 июн. В Москве до вечера понедельника прогнозируются сильные ливни с грозами и шквалистым ветром, горожанам нужно соблюдать меры безопасности, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.

До конца суток на территории города ожидается дождь, местами сильный, гроза с ливнем и град. При грозе возможно шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с.

Спасатели посоветовали парковать автомобиль вдали от деревьев, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Кроме того, нельзя не укрываться под деревьями во время грозы и оставлять детей на улице одних.

Водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.