РИАМО - 28 июн. Жители городского округа Ступино уже в июле смогут воспользоваться центральным входом в парк культуры и отдыха им. Н. Островского после его реконструкции, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Глава округа Сергей Мужальских совместно с профильными заместителями проверил ход проведения ремонтных работ в парке культуры и отдыха им. Н. Островского. Несмотря на активное начало реконструкции, подрядчик из-за проблем с закупкой опор освещения и лавочек сдаст объект позже запланированного срока. Установка новых ворот и вазонов идет по графику.

«В этом году мы проводим работы по замене входной группы парка в рамках первого этапа предстоящей реконструкции парка. Также установим новое освещение, малые архитектурные формы. На следующей неделе подрядчик обещал завершить работы, лично проверю качество их выполнения», — сказал Сергей Мужальских.

Остальную территорию парка также приведут в порядок. В этом году планируется заключить договор на проектирование.

Новые необычные вазоны, которые появятся в ближайшие дни в парке, приехали в Ступино из Санкт-Петербурга. Вес каждого вазона составляет порядка 180 кг для того, чтобы вандалы не смогли сломать или украсть новый архитектурный элемент парка.

Концепция парка также подразумевает наличие нескольких входов и выходов, также будет обустроена тропиночная сеть в лесной зоне.