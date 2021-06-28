РИАМО - 28 июн. До конца понедельника в Подмосковье ожидаются сильные ливни с грозой и порывистый ветер, жителям необходимо соблюдать меры предосторожности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В отдельных районах Московской области ожидается град и шквалистое усиление ветра при грозе до 25 м/с.

При грозе нельзя прятаться под деревьями, по возможности нужно оставаться дома или в укрытии. На улице необходимо обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также рекламные щиты.

Жителям также нужно избегать разнообразных сооружений повышенного риска, в их числе: мосты, эстакады, трубопроводы и линии электропередачи.

Ранее МЧС объявило в Подмосковье «оранжевый» уровень погодной опасности до 12 часов 29 июня из-за аномальной жары и риска пожаров.

Температура воздуха в понедельник днем составит 30-32 градуса.