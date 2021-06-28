РИАМО - 28 июн. Пляж Серебряный в городском округе Серебряные Пруды пополнился белым кварцевым песком, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Жара не отступает. Не все смогли выбраться на море, поэтому мы позаботились об удобстве отдыхающих на нашем пляже в парке Серебряный — завезли кварцевый песок», — сказали в пресс-службе.

Жителям напомнили о необходимости внимательно следить за детьми.

Ранее зампредседателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина напомнила, что лето — это период повышенной опасности для детей. Также она посоветовала еще раз рассказать детям, как себя вести во время отдыха. Соблюдать осторожность нужно в течение всего отдыха.

«Нужно помнить, что, упустив своего ребенка из поля зрения буквально на минуту — его можно потерять навсегда», — сказала она.