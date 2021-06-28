РИАМО - 28 июн. В понедельник в Москве и Подмосковье температура воздуха составит до 32 градусов тепла, прогнозируются грозовые ливни, сообщается на сайте «Метеоновости».

Регион будет находиться под влиянием юго-западного циклона. При переменной облачности ожидаются ливни, местами грозы, также возможен град.

Максимальная температура в столице в дневные часы составит 30-32 градуса, по области — 27-32 градуса.

Юго-восточный ветер разовьет скорость 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха будет около 50%. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм рт. ст.

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