РИАМО - 27 июн. На территории Подмосковья и Москвы «оранжевый» уровень опасности погоды действует до 12:00 29 июня из-за аномальной жары, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Среднесуточная температура будет выше нормы на 7-10 градусов, а днем столбики термометров могут подняться до плюс 31-33 градусов.

«Оранжевый» – это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Также в регионе до 23:00 27 июня действует «желтый» уровень опасности погоды из-за града и шквалистого ветра, до 12:00 29 июня – из-за грозы и высокой пожарной опасности.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Аналогичные уровни погодной опасности действуют на территории всех районов ЦФО.