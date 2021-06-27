РИАМО - 27 июн. Работники городских служб столицы ликвидируют подтопления после сильного дождя, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В воскресенье во второй половине дня на севере, северо-западе и западе мегаполиса прошел ливень. В некоторых городских районах в течение часа выпало от 20 до 30 мм осадков, что составляет до 40% от месячной нормы июня.

Скопление воды на улице Фабрициуса в столице полностью ушло в ливневую систему в течение 30 минут.

Подтопление на улице Нижние Мневники устранено специалистами «Мосводостока». Затруднений в движении машин на улице нет.