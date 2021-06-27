РИАМО - 27 июн. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также в подмосковном Жуковском вечером в воскресенье отменили и задержали 54 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержаны 4 рейса, отменено 10. В Домодедове 18 рейсов задержали, 9 отменили. В Шереметьеве 10 рейсов задержали, еще 1 отменили.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задержаны 2 рейса, отмен нет.

Информация о задержке либо отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.