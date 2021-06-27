РИАМО - 27 июн. В столице на улице Дубки восстановили движение трамваев №27 и 29 поле сбоя из-за наклонившегося на контактную сеть дерева, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Маршруты трамваев были временно изменены. Они курсировали от станции «Войковская» Замоскворецкой линии метрополитена до остановки «Михалково» (станция МЦК «Коптево»).

В мегаполисе в воскресенье гроза, град, шквалистый ветер. Столичный главк МЧС России объявил экстренное предупреждение из-за непогоды.