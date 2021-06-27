РИАМО - 27 июн. Всероссийская интерактивная карта мемориалов Великой Отечественной войны пополняется, в ближайшее время на ней будут отмечены новые памятники, открывшиеся в Подмосковье в преддверии Дня памяти и скорби. Об этом сообщает пресс-служба советника губернатора региона (в ранге министра) Александра Когана.

Проект по оцифровке всех памятников в Московской области начался в сентябре 2018 года. Идея в том, чтобы не просто расставить маркеры на карте, снабдив фотографиями, но перевести в электронный вид всю документацию.

«Мы начинали с Московской области. К 75-летию Победы нам было важно привести все памятники в регионе в идеальное состояние. Мы оцифровывали не только их историю, а еще и документы: дефектовки, сметы, фото повреждений, чтобы к 9 Мая отследить их ремонт и гарантировать, что все будет выполнено на высшем уровне», - пояснил Коган.

Трудоемкий процесс требовал привлечения большого количества людей.

«Проект удалось реализовать, он был высоко оценен и в итоге масштабирован на всю страну. Сейчас оцифровано уже более 76 тыс. памятников и их база постоянно уточняется», - добавил Коган.

Интерактивная карта памятников находится в открытом доступе. Ее можно увидеть на сайте япомню.рф. На сегодняшний день на карте можно увидеть только местоположение мемориалов, памятных табличек, постаментов с военной техникой, их фотографии. Специалисты работают над добавлением исторической справки к каждой отметке.

Среди объектов, которые в скором времени пополнят карту, памятник в селе Зевалово городского округа Ступино. На нем указаны имена 47 жителей, ушедших на фронт. Возглавляет список Герой Советского Союза Василий Талалаев, который родился в деревне в 1918 году. Он был снайпером, уничтожил порядка 200 врагов, за что был отмечен орденами и медалями. Талалаев погиб в бою 22 апреля 1945 года, посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Еще один памятник «Односельчанам – участникам Великой Отечественной войны» был открыт в селе Талеж городского округа Чехов. На плитах мемориала, расположенного рядом с храмом Рождества Богородицы, нанесены имена фронтовиков. А над всей композицией возвышается бронзовая скульптура солдата.

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