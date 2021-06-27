РИАМО - 27 июн. Художественный руководитель Московского художественного театра «Сопричастность», заслуженный артист РСФСР и заслуженный деятель искусств России Игорь Сиренко умер 25 июня, сообщается на сайте театра.

О причинах смерти и дате прощания пока не сообщается.

Сиренко родился 8 декабря 1940 года. Он окончил Московское цирковое училище по специальности «Клоун у ковра», был зачислен без экзаменов в Театральное училище им. Б.В. Щукина.

Он проработал 16 лет в театре им. В. Маяковского. С 1979 по 1983 годы Сиренко был директором Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. В 1990 году он создал свой театр «Сопричастность».