РИАМО - 27 июн. На портале «Узнай Москву» появилась новая онлайн-экскурсия, посвященная знаковым местам района Люблино, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Два века назад Люблино было небольшим селом с усадьбой, эти земли любили Годуновы, сюда часто приезжали в поисках вдохновения известные писатели Федор Достоевский и Антон Чехов. Сегодня Люблино заметно преобразилось, не утратив при этом своей индивидуальности», — сказала руководитель проекта «Узнай Москву» в департаменте информационных технологий города Ксения Виноградова.

Она уточнила, что онлайн-маршрут познакомит всех желающих с местными достопримечательностями и расскажет об истории района. В интерактивном гиде по району есть фотографии всех объектов и подробное описание каждого пункта маршрута.

План онлайн-экскурсии разработан порталом «Узнай Москву» совместно с городской программой «Мой район». Маршрут по району Люблино насчитывает 14 остановок.

Во время виртуальной прогулки всем желающим расскажут, как местная речка Чурилиха связана со славянской мифологией, где любил охотиться Антон Чехов, на какой улице жил актер Олег Даль и многое другое.​