РИАМО - 28 июн. С понедельника работодатели Москвы обязаны перевести 30% сотрудников по гражданско-правовым договорам на удаленный режим работы, соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.

На удаленку переводят всех работников старше 65 лет, сотрудников с хроническими заболеваниями.

Отправлять на дистанционную работу не нужно тех, кто привился от коронавирусной инфекции. Сведения о вакцинации работников от Covid-19 должны содержаться в Единой медицинской информационно-аналитической системе или Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

Данное требование не относится к компаниям, которые работают в сферах оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, и предприятиям, которые входят в состав госкорпораций «Роскосмос» и «Росатом».

Кроме того, это требование не относится к организациям, осуществляющих работу по государственному оборонному заказу, а также трудящимся в электронно-технической отрасли, обеспечивающих деятельность указанных организаций.​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

27 ИЮНЯ

- Стал известен победитель розыгрыша квартиры в Подмосковье. Трехкомнатная квартира площадью 74,9 кв. м находится в ЖК «Новая Пролетарка» в Серпухове.

- Жителям Подмосковья напомнили о розыгрыше квартиры среди привившихся от Covid‑19. Ее обладателем может стать один из тех, кто сделал первую прививку от коронавируса с 15 по 25 июня.

- Вакцину от Covid‑19 можно будет изменить за неделю в случае мутации вируса. Антитела у привитых «Спутником V» активнее борются с вирусом, чем у переболевших.

- 6723 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. В городе проходит масштабная вакцинация от Covid‑19.

- Представитель ВОЗ назвала ситуацию со штаммом Covid‑19 «дельта плюс» тревожной. Новый штамм поражает очень много клеток.

- Около 86 тыс москвичей записалось на вакцинацию от Covid‑19 за один день. В течение месяца нужно получить еще 2 млн вакцинированных.

- В Подмосковье около 400 Covid‑пациентов подключены к ИВЛ. В Московской области очень высокая госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией.

- Коечный фонд Подмосковья для Covid‑пациентов увеличат на 1,5 тыс.

Очень напряженно работает система здравоохранения. Мы открыли первые 400 коек в парке «Патриот» и будем дальше наращивать количество коек.

- Подмосковье получит дополнительные партии вакцин от Covid‑19. Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках, выездных пунктах вакцинации в торговых центрах, СНТ, клубах «Активное долголетие».

- Рекомендации по использованию «Спутника V» изменили для беременных. В ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства.