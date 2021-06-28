РИАМО - 28 июн. В Москве с понедельника заведения общественного питания смогут посещать только люди, вакцинировавшиеся от коронавируса, переболевшие Covid-19 в течение последних 6 месяцев или те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест.

ПЦР-тест действителен в течение 3 дней.

«Пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС», — написал мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Вход в кафе и рестораны будет организован с помощью специального QR-кода, который можно будет получить с помощью электронной медкарты, ресурса ЕМИАС.ИНФО, сайта mos.ru, портала госуслуг, приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус», а также в регистратуре городской поликлиники.

Бумажные справки или сертификаты носить с собой не нужно, их принимать не будут.

Ранее мэр отметил, что ПЦР-тест является компромиссным вариантом между прививкой от коронавируса и получением QR-кода для посещения кафе и ресторанов.

Выдавать QR-коды в мегаполисе начали с 25 июня.

Для всех заведений общепита используется один QR-код. Срок его действия указан на самом QR-коде.

Если владелец QR-кода заразился Covid-19, то действие QR-кода может быть приостановлено.

QR‑код не понадобится для посещения студенческих и офисных столовых в столице. Кроме того, гостям хостелов, гостиниц и отелей при посещении кафе и ресторанов QR-код не нужен, если в эти помещения нет доступа для других граждан.

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Текстовая трансляция

27 ИЮНЯ

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Очень напряженно работает система здравоохранения. Мы открыли первые 400 коек в парке «Патриот» и будем дальше наращивать количество коек.

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