РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. Глава городского округа Подольск Николай Пестов поздравил с Днем молодежи жителей муниципалитета, пожелал крепости духа и жизненных сил.

В Подольске проживают почти 90 тыс. молодых людей в возрасте до 35 лет. Многие из них входят в Подольский союз молодежи, движение «Волонтеры Победы», «Молодую гвардию Единой России», подольское отделение Российского союза молодежи, православные молодежные организации и национально-культурные автономии, молодежные центры и клубы.

«Спасибо вам за активную гражданскую позицию и деятельное участие в жизни нашего округа! Желаю крепости духа, жизненных сил, оптимизма, новых смелых планов и их претворения в жизнь!» - написал Пестов на своей странице в Instagram.

Многие молодые активисты, участники акций волонтерского центра, помогают тем, кто особенно нуждается в поддержке и заботе: ветеранам, пожилым людям, многодетными семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, людям с ограниченными возможностями здоровья.

Молодые подольчане ярко заявили о себе в творчестве и спорте, профессиональном образовании и олимпиадном движении, военно-патриотической работе и политической деятельности.