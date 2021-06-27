РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил с окончанием школы выпускников гимназии №7 и Лицея Климовска.

Праздничное вручение аттестатов прошло 26 июня. Максимович во дворе гимназии №7 совместно с руководителем Территориального управления Кузнечики Евгением Патрушевым в торжественной обстановке поздравили выпускников трех одиннадцатых классов, родителей и педагогический коллектив гимназии. В Лицее Климовска на вручении аттестатов о среднем общем образовании поздравлял ребят 11А совместно с депутатом горсовета Александром Дудкиным.

«Конечно, этот праздник немного грустный, так как наши дети в этот день прощаются с детством и вступают в новую жизнь, на пути которой будут и взлеты и падения, но этим она и интереснее. Пожелал ребятам только удачи на их жизненном пути, сделать правильное решение при выборе будущей профессии, обрести любовь и стать счастливыми», — написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Лицей Климовска в этом году выпускает 59 учеников, среди которых 9 проявили особое стремление к знаниям и заслуженно получили аттестаты с отличием.

От лица учителей каждому выпускнику лицея посвятили стихотворные строки, что еще больше добавило трогательности мероприятию. В свою очередь выпускники исполнили прощальную песню родной школе. Руководство лицея также поблагодарило и родителей, которые активно участвовали в жизни школы.