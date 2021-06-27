РИАМО - 27 июн. Опубликованные в соцсетях утверждения, что женщина потеряла сознание в помещении МФЦ на улице Куусинена, на данный момент объективного подтверждения не нашли, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

25 июня одна из посетительниц МФЦ на просьбу сотрудников о соблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима в пандемию коронавируса не реагировала, вела себя неадекватно. В МФЦ прибыли полицейские. После требований о соблюдении необходимых мер защиты женщина начала вести себя агрессивно, кричать, ударила по ноге одного полицейского и укусила второго.

В ходе общения с полицейскими и по пути следования в отдел полиции женщина на плохое самочувствие не жаловалась, сознание не теряла, а на предложение вызвать скорую помощь ответила отказом.

Также при задержании женщина сообщила, что в соседнем дворе находится ее 15-летняя дочь. Полицейские заехали за девушкой и вместе с матерью отвезли в отдел полиции. Затем ребенка передали приехавшему отцу.

Полицейские продолжают проверку по данному инциденту.