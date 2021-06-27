РИАМО - 27 июн. В лесах городского округа Люберцы произошел пожар, для его тушения применяют вертолеты, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Низовой пожар обнаружили с помощью видеомониторинга. Возгорание происходит в 3 км от населенного пункта Малаховка.

Площадь лесного пожара составила 0,7 га. Для тушения огня отправили 2 вертолета КА-32.

В настоящее время угроз населенным пунктам нет.

Источник в экстренных службах сообщил, что возможна эвакуация посетителей санатория.

За прошедшие сутки в Подмосковье произошло 77 пожаров. В их тушении принимали участие 676 человек и 193 единицы техники.