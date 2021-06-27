РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В Подольске проверили спортивный клуб «Скорпион» и признали его пригодным для проведения чемпионата и первенства Центрального федерального округа по универсальному бою, сообщил руководитель клуба.

Комиссия в составе руководителя теротдела микрорайона Кузнечики Евгения Патрушева, зампрезидента Спортивной федерации универсального боя Московской области Алексея Гуреева и и. о. председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Подольска Вячеслава Назарова осмотрела спортивное оборудования клуба и проверила условия подготовки спортсменов. Клуб находится на базе школы №32.

Особое внимание уделили профессиональной двухкомпонентной полосе препятствий. Ее помогла приобрести клубу Ассоциация спортсменов и спортивных клубов микрорайона Кузнечики, в состав которой входит «Скорпион». Также обсудили вопрос возможности проведения в Подольске чемпионата и первенства ЦФО в 2022 году с использованием этого оборудования.

Как отметил Гуреев, данное оборудование является одним из лучших в Московской области. По его мнению, условия подготовки юных спортсменов в муниципальном учреждении идеальные.

Он поблагодарил директора школы №32 Светлану Тухватулину за поддержку команды в развитии универсального боя на протяжении 7 лет. Отдельную благодарность выразил Патрушеву и Назарову за организацию и привлечению молодежи к занятиям спортом, пропаганду здорового образа жизни в городском округе.