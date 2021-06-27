РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. Сотрудники МУП «Водоканал» ходят по квартирам для проверки счетчиков только после уведомления жильцов о времени и дате, при себе у них должны быть удостоверение и форма, сообщает пресс-служба учреждения.

При переходе на прямые договоры с целью актуализации базы данных и проведения контрольных снятий показаний, а также проверок приборов учета сотрудники «Водоканала» проводят поквартирный обход. Жителей о времени и дате обхода уведомляют заранее в письменной форме.

При себе контролер обязан иметь удостоверение и форменную одежду. Уточнить фамилию проверяющего можно по телефонам: 8 (496) 757-89-88, 8 (496) 54-66-71, 8 (496) 54-77-95.

Проверка счетчика – это процедура, направленная на определение работоспособности прибора. В нее входят уточнение состояние индивидуального прибора учета, факт наличия или отсутствия, достоверность показаний, наличие пломб на приборах учета.

Федеральным законом РФ в Жилищный кодекс внесены изменения, позволяющие ресурсоснабжающим организациям и собственникам жилых помещений в многоквартирных домах (МКД) заключать прямые договоры с целью исключения посредников в оплате потребленных жителями коммунальных ресурсов.

«Водоканал» при переходе на прямые договоры становится исполнителем коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах, в отношении которых осуществляется переход.

При этом ответственность за эксплуатацию внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения и качество услуг от ввода в дом до жилых помещений остается за управляющей организацией.

При заключении прямых договоров «Водоканал» самостоятельно вводит квартирные приборы учета воды в эксплуатацию и принимает их показания с 15 по 25 число каждого месяца. Проводит расчет размера платы, формирование и доставку платежных документов за потребленные коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, а также принимает платежи.

Выполнение отдельных функций МУП «Водоканал» может поручать третьим лицам, в том числе, управляющей компании.