РИАМО - 27 июн. Синоптики прогнозируют в Москве до конца суток 27 июня ливень, грозу, крупный град, шквалистое усиление ветра с порывами до 23 м/с, москвичей попросили быть осторожнее, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Водителям рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать обгонов, перестроений, опережений.

Еще не стоит парковать автомобили рядом с деревьями. Находясь на улице, лучше обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

В случае необходимости нужно звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-22-22.

В Московском регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности до 28 июня из-за аномальной жары и «желтый» из-за грозы.