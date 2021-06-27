РИАМО - 27 июн. В Ступине следователи устанавливают обстоятельства смерти подростка, он погиб в результате удара током, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

14-летнего мальчика ударило током на территории дачного участка в селе Семеновское. Следователи Московской области незамедлительно организовали проведение доследственной проверки и выехали на место трагедии.

Специалисты осмотрели место происшествия, опросили родственников ребенка. По этому происшествию назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.