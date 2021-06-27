РИАМО - 27 июн. Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о дорожной аварии, в результате которой погиб 9-летний мальчик, сообщает пресс-служба ведомства.

В воскресенье водитель автомобиля ВАЗ 21154 двигался по проезжей части Керамического проезда от Дегунинского проезда в сторону улицы 800-летия Москвы.

В районе д. 49, корп. 1, в Керамическом проезде он нарушил ПДД, не уступил дорогу мальчику, который ехал по пешеходному переходу на самокате. От полученных ранений ребенок скончался.

Дело возбудили по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».