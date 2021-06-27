РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июн. В поселке Томилино городского округа Люберец 28 июня планируют отключить электричество в ряде домов и объектов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Люберецкое производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется 28 июня с 09:00 до 17:00.

Отключение пройдет по адресам: Томилино, улица Гоголя, д. 2, 13, 14, 37, улица Гаршина, д. 20А, 20, 20Г, 20Д, 20Е, 21-28, светофор на пересечении улиц Гаршина и Гоголя, палатка по адресу: улица Гоголя, д. 18/1, а также уличное освещение от путепровода.