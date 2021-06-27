РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 июн. Глава подмосковных Котельников Сергей Жигалкин в своем Instagram-аккаунте пожелал удачи и радости молодежи горокруга.
«Будущее за вами! Вы молодые, талантливые, энергичные, креативные. С праздником! С Днем молодежи! Удачи и радости в каждом дне. Пусть открываются новые возможности к счастью и успеху. Покоряйте вершины, сворачивая горы. Верьте в себя», — написал Жигалкин.
Он уточнил, что в первую волну пандемии молодежь Котельников в числе первых вступила в ряды добровольцев, чтобы помогать жителям. Они активно участвуют в жизни города, патриотических мероприятиях, волонтерских акциях, живут спортом и любят искусство.
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