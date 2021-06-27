«Будущее за вами! Вы молодые, талантливые, энергичные, креативные. С праздником! С Днем молодежи! Удачи и радости в каждом дне. Пусть открываются новые возможности к счастью и успеху. Покоряйте вершины, сворачивая горы. Верьте в себя», — написал Жигалкин.