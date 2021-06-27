РИАМО - 27 июн. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, до конца дня в мегаполисе будут идти гроза, ливень и град, а также шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, электросетевые организации переводят в готовность все возможные источники аварийного питания.

На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы, чтобы не допустить скоплений воды.

Под особый контроль взяли объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Автомобилистов попросили быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам же следует быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.