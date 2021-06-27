РИАМО - 27 июн. В воскресенье в 19:00 на телеканале «360» состоится розыгрыш новой трехкомнатной квартиры в Серпухове среди тех, кто сделал прививку первым компонентом вакцины от Covid-19. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Ее обладателем может стать один из тех, кто сделал первую прививку от коронавируса с 15 по 25 июня.

Результаты акции разместят на сайте министерства здравоохранения Московской области, а победителю придет уведомление - SMS и на почту, указанную при регистрации.

Трехкомнатная квартира площадью 74,9 кв. м находится в ЖК «Новая Пролетарка» в Серпухове. В шаговой доступности от жилого комплекса расположены сосновый бор и река Нара.

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Текстовая трансляция

27 ИЮНЯ

- Стал известен победитель розыгрыша квартиры в Подмосковье. Трехкомнатная квартира площадью 74,9 кв. м находится в ЖК «Новая Пролетарка» в Серпухове.

- Жителям Подмосковья напомнили о розыгрыше квартиры среди привившихся от Covid‑19. Ее обладателем может стать один из тех, кто сделал первую прививку от коронавируса с 15 по 25 июня.

- Вакцину от Covid‑19 можно будет изменить за неделю в случае мутации вируса. Антитела у привитых «Спутником V» активнее борются с вирусом, чем у переболевших.

- 6723 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. В городе проходит масштабная вакцинация от Covid‑19.

- Представитель ВОЗ назвала ситуацию со штаммом Covid‑19 «дельта плюс» тревожной. Новый штамм поражает очень много клеток.

- Около 86 тыс москвичей записалось на вакцинацию от Covid‑19 за один день. В течение месяца нужно получить еще 2 млн вакцинированных.

- В Подмосковье около 400 Covid‑пациентов подключены к ИВЛ. В Московской области очень высокая госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией.

- Коечный фонд Подмосковья для Covid‑пациентов увеличат на 1,5 тыс.

Очень напряженно работает система здравоохранения. Мы открыли первые 400 коек в парке «Патриот» и будем дальше наращивать количество коек.

- Подмосковье получит дополнительные партии вакцин от Covid‑19. Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках, выездных пунктах вакцинации в торговых центрах, СНТ, клубах «Активное долголетие».

- Рекомендации по использованию «Спутника V» изменили для беременных. В ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства.