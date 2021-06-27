РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 июн. Жители городского округа Котельники с 2019 года провели порядка 60 онлайн-собраний по вопросу управления многоквартирными домами, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В рамках исполнения госпрограммы «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы и приоритетного проекта «Умные города Подмосковья» в регионе с 2019 года проводятся общие собрания собственников МКД в электронном виде.

Московская область – первый субъект в стране, где каждый собственник жилья имеет возможность голосовать по текущем вопросам дома в онлайн-формате.

По словам министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского, жители положительно реагируют на подобный формат собраний, отмечают удобство сервиса и возможность решить текущие вопросы с соседями, не выходя из дома. Каждый собственник может самостоятельно инициировать голосование по вопросам управления дома и принять решение по нему дистанционно.

Сообщение об инициировании собрания автоматически рассылается за 10 дней до его начала всем зарегистрированным в системе собственникам помещений, где инициировано собрание. Таким образом, инициатор экономит время и средства на отправку заказных писем для оповещения всех собственников помещений в МКД.

Инициатору не нужно совершать поквартирный обход и доносить информацию до каждого собственника, многие жители уже зарегистрированы в системе. Дополнительно рекомендуется предупредить собственников о проведении онлайн-собрания с помощью объявления, размещенного на информационном стенде в МКД или в другом общедоступном месте.

При проведении собраний в электронном виде исключается ряд нарушений, с которыми ранее могли сталкиваться участники очных собраний, например, неправильное оформление решений собственников, неправильный подсчет голосов, некорректно оформленные доверенности, нарушение кворума собрания и порядка передачи документов в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области».

Собственники помещений имеют возможность проголосовать онлайн с помощью личного кабинета на сайте dom.mosreg.ru, а также в мобильном приложении «ЕИАС ЖКХ», которое можно скачать на цифровых площадках AppStore и Google Play.