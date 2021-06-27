РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил с 90-летием ветерана Труда Валентину Фокину.

Максимович поздравил юбиляршу, пожелал ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и семейного благополучия.

«Вручили подольчанке памятные подарки и поздравительные письма от губернатора Московской области Андрея Воробьева, главы муниципального образования Подольск Николай Пестова и Московской областной думы. По случаю встречи оказал имениннице волонтерскую помощь и вручил продуктовый набор», — написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что ветеран относится к поколению настоящих героев, которым довелось после войны поднимать страну после разрухи.

«Все мы гордимся, что живем в одно время с настоящими тружениками. Хочу выразить огромную благодарность за житейскую мудрость, душевное тепло и неиссякаемый оптимизм, которыми ветераны труда щедро делятся с подрастающим поколением!», — заключил Максимович.