РИАМО - 27 июн. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны продлить срок действия льготной ипотеки, сообщает Газета.ru.

Процентная ставка на покупку жилья на первичном рынке не должна превышать 7% годовых на весь срок кредита, а максимальный размер займа не должен быть выше 3 млн руб.

Срок действия льготной ипотечной программы следует продлить до 1 июля 2022 года.

Также президент поручил обеспечить до 1 июля расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей.

До 31 декабря 2023 года семьи, в которых родились дети после 1 января 2018 года, смогут взять ипотеку по ставке 6% годовых на весь срок кредита либо рефинансировать ранее выданный кредит на жилье в размере до 6 млн руб. В Москве, Петербурге, а также в Подмосковье и Ленинградской области — до 12 млн руб.

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