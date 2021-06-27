РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В микрорайоне Климовск Подольска на пляж у реки Петрицы в месте установки лежаков завезли песок, сообщила администрация округа.

Ранее на пляже на реке Петрице установили 15 новых лежаков, сделали бетонные основания, чтобы их не смогли передвинуть вандалы. Также рядом с будкой спасатели установили новую вышку.

Купаться в реке нельзя. Напротив находится лодочная станция с прокатом лодок и катамаранов.

Позже на пляже установят зонты, под которыми можно будет отдохнуть в тени. Они появятся и на других официальных пляжах в округе.