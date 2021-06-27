РИАМО - 27 июн. Российская фигуристка Алина Загитова поделилась видео, где на одном из столичных водоемов она занимается своим новым увлечением — вейксерфингом, сообщает Газета.ru.

Спортсменка взяла золото на Олимпиаде 2018 года, она оказалась лучшей в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях.

Также она является победительницей чемпионата мира-2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

Вейксерфинг — это катание на доске за катером‑буксировщиком. Райдера вытягивают из воды короткой веревкой, после чего на доске без креплений он двигается по волне, которую создает катер.

Для вейксерфинга используется специальный катер, на котором установлен балласт.