РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил молодых жителей Подольска с Днем молодежи и пожелал им здоровья и молодой созидательной энергии.

27 июня в России отмечают День молодежи. Свою историю праздник ведет со времен СССР. До 1993 года он назывался «Днем советской молодежи» и отмечался в последнее воскресенье июня, начиная с 1958 года. После распада СССР первый президент России Борис Ельцин перенес празднование Дня молодежи на 27 июня.

«Этот праздник посвящен тем, от кого зависит будущее, кто будет способствовать развитию и процветанию нашей страны. С праздником, молодежь Подольска! Желаю всем подольчанам здоровья и молодой созидательной энергии, воплощения самых смелых планов и новых свершений!», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Парламентарий отметил, что у молодости много преимуществ – красота, сила, выносливость, энергия, воля к победе. Эти качества особенно необходимы в начале жизненного пути, когда перед человеком открыты множество дорог, но выбрать надо одну верную.

Максимович подчеркнул, что в округе по праву гордятся многими представителями молодежи, подающими большие надежды в учебе, спорте и искусстве. Бeз инициaтив и идeй мoлoдeжи невозможно paзвивaтьcя. Пoэтoму, представители областного парламента всегда стараются уcлышaть и пoнять, чтo нeoбxoдимo дeлaть, чтобы Подмосковье былo caмым лучшим, интepecным и пepcпeктивным мecтoм для самореализации молодого поколения.